"Еще порция плохих новостей для россиян. От РФ отказались люксовые марки Gucci, Cartier, Louis Vuitton, Balenciaga, Ives Saint Laurent, Chanel и Alexander McQueen, Hermès, Chanel, Van Cleef & Arpels. Теперь их в России больше официально не купить. И шампанское Moët&Chandon не выпить, оно больше не будет поставляться в РФ.

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И Coca-Cola с Danone тоже, все же, отказались от российского рынка. И еще тысячи компаний и брендов, букв не хватит в посте, чтобы все перечислить, сорян.

Так же усилия Путина коснулись и других жителей российского Рейха. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Как и Аpple, собственно. Кроме того, прекратили работать в РФ – CNN и Bloomberg.

А еще в Италии были арестованы яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова. Но это на воде. А на земле тоже добро делается. В Тоскане отобрали виллу у бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. А в Британии украинских беженцев хотят заселять в отжатые у российских олигархов виллы.

Россияне, скоро в наших бомбоубежищах будет больше цивилизации, чем в вашей стране. Все еще не верите нам? Ну, не верьте. За то нам верит весь мир.

Кстати, Роскомнадзор у вас уже Facebook отключил. Instagram скоро тоже, пожалуй, рубанет. Подкидываю кому-то бизнес план: создавайте свои соцсети, там, где только вы. Там вас даже никто на х*й послать не сможет, как русский корабль весь мир посылает. Слава Украине!" – написала Морозюк на своей странице в социальной сети Instagram.

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