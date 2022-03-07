Морозюк: Россияне, скоро в наших бомбоубежищах будет больше цивилизации, чем в вашей стране
Ирина, супруга защитника Черноморца Николая Морозюка, отреагировала на мировую изоляцию России.
"Еще порция плохих новостей для россиян. От РФ отказались люксовые марки Gucci, Cartier, Louis Vuitton, Balenciaga, Ives Saint Laurent, Chanel и Alexander McQueen, Hermès, Chanel, Van Cleef & Arpels. Теперь их в России больше официально не купить. И шампанское Moët&Chandon не выпить, оно больше не будет поставляться в РФ.
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И Coca-Cola с Danone тоже, все же, отказались от российского рынка. И еще тысячи компаний и брендов, букв не хватит в посте, чтобы все перечислить, сорян.
Так же усилия Путина коснулись и других жителей российского Рейха. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Как и Аpple, собственно. Кроме того, прекратили работать в РФ – CNN и Bloomberg.
А еще в Италии были арестованы яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова. Но это на воде. А на земле тоже добро делается. В Тоскане отобрали виллу у бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. А в Британии украинских беженцев хотят заселять в отжатые у российских олигархов виллы.
Россияне, скоро в наших бомбоубежищах будет больше цивилизации, чем в вашей стране. Все еще не верите нам? Ну, не верьте. За то нам верит весь мир.
Кстати, Роскомнадзор у вас уже Facebook отключил. Instagram скоро тоже, пожалуй, рубанет. Подкидываю кому-то бизнес план: создавайте свои соцсети, там, где только вы. Там вас даже никто на х*й послать не сможет, как русский корабль весь мир посылает. Слава Украине!" – написала Морозюк на своей странице в социальной сети Instagram.
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