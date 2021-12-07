"Насамперед хочу привітати СК Дніпро-1 з перемогою. Гра вийшла бойова та цікава для вболівальників. Наші помилки спричинили пропущені м'ячі, а власні моменти ми, на жаль, не реалізували. Як то кажуть, є над чим працювати.

Черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1

Чому команда не може вибратися з підвалин турнірної таблиці? Насамперед, ми наймолодша команда в УПЛ. Бракує досвіду, майстерності, прийняття правильних рішень. Тільки молодість. Але хочу сказати, що команда зараз інша, ніж була у перших турах. Хлопці грають добре, ми задоволені картинкою гри, але, на жаль, результат є негативним.

Сергій Кравченко зараз хворіє, тому, нажаль, наш склад був не такий розширений. Є у нас і інші гравці, які отримали травми і не брали участі у матчі.

За що арбітр дав жовту картку нашому тренерському штабу? Це були емоції. Рішення арбітра ми не коментуватимемо. Як я вже казав, незрозуміло навіщо взагалі потрібен цей VAR, якщо грають рукою у штрафному майданчику і ці моменти не переглядаються. Тож тут без коментарів", – цитує Мороза офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 17-ти турів Чорноморець розташувався на 13-й сходинці, маючи у своєму активі 11 очок.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію