Черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1
22:14 - Читать на русском
СК Дніпро-1 здолав Чорноморець у 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
64’ Артем Довбик
72’ Данило Ігнатенко
Євген Ісаєнко 12’
12’ Євген Ісаєнко
64’ Артем Довбик
72’ Данило Ігнатенко
Одесити відкрили рахунок на 12-й хвилині, коли Ісаєнко замкнув височенну подачу Кузика. Піхальонок дуже швидко відновив рівновагу, потужно пробивши у нижній кут воріт Кучерука.
СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію
По перерві забивав лише СК Дніпро-1. Довбик чітко реалізував пенальті за фол Путрі проти Джурасека – 13-й гол найкращого бомбардира УПЛ. Згодом Артем додав ще й асист на Ігнатенка, який зняв усі питання щодо переможця – 3:1.
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