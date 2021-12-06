СК Дніпро-1 здолав Чорноморець у 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Одесити відкрили рахунок на 12-й хвилині, коли Ісаєнко замкнув височенну подачу Кузика. Піхальонок дуже швидко відновив рівновагу, потужно пробивши у нижній кут воріт Кучерука.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію

По перерві забивав лише СК Дніпро-1. Довбик чітко реалізував пенальті за фол Путрі проти Джурасека – 13-й гол найкращого бомбардира УПЛ. Згодом Артем додав ще й асист на Ігнатенка, який зняв усі питання щодо переможця – 3:1.