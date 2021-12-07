"В первую очередь хочу поздравить СК Днепр-1 с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки повлекли за собой пропущенные мячи, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.

Очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Черноморец – 3:1

Почему команда не может выбраться с низов турнирной таблицы? В первую очередь, мы самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия правильных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результат отрицательный.

Сергей Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.

За что арбитр дал желтую карточку нашему тренерскому штабу? Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно, зачем вообще нужен этот VAR, если играют рукой в ​​штрафной площадке и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев", – цитирует Мороза официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 17-ти туров Черноморец расположился на 13-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третью позицию