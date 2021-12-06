Чорноморець свій домашній матч проти СК Дніпра-1 у першому колі провів на виїзді, тож формально виїзна зустріч зі "спортклубівцями" у 17-му турі пройшла у рідних стінах. До неї одесити підходили в статусі 13-ї команди чемпіонату, однак відрив від останньої позиції становив всього три очки. Дніпровці трималися четвертими, але у разі звитяги над "моряками" підопічні Ігора Йовічевіча піднялися б на третю сходинку.

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Після розгрому Ворскли та Олександрії в Дніпрі ніхто не вірив навіть у нічию. СК Дніпро-1 одразу почав підтверджувати статус фаворита пари, ледь не відкривши рахунок на 8-й хвилині внаслідок дальнього удару Назаренка – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Ще за хвилину Довбик влетів на правий край штрафного й пробив (постріл накрили), а на 11-й Джурасек метрів з 20-ти спрямував сферу в руки Кучеруку. Гострота моментів була невисокою, але Чорноморець не міг похизуватись і такими.

Втім, вже на 12-й хвилині "моряки" несподівано вийшли вперед: Кузик виконав подачу з лівого флангу, а мініатюрний Ісаєнко замкнув головою – 1:0! Втім, щастя господарів тривало недовго. Всього через сім хвилин все той же Кузик на куті штрафного втратив м'яч під тиском Гуцуляка, після чого Олексій п'яткою виконав передачу на Піхальонка – Олександр же метрів з 18-ти поцілив у ближній кут. 1:1!

Після швидкого розміну голами команди перестали створювати круті моменти. До перерви у СК Дніпра-1 можна згадати лишень постріл Довбика з правого краю карного майданчика в руки Кучеруку і дальній удар Дубінчака – він теж не став проблемою для голкіпера. Крім того, в одному з епізодів Кучерук вибив м'яч у Довбика, але забити в порожні ворота гостям не вдалося. Чорноморець огризнувся неточним замиканням головою у виконанні Ісаєнка та ударом Ваната з дистанції повз дальню стійку.

На початку другого тайму дніпровці та одесити провели серію кутових і контратак. Господарі виглядали гостріше – на 52-й хвилині Ванат влетів на лівий край штрафного й вистрілив у ближній кут, однак м'яч рикошетом від Монте влучив у стійку! Гості в перші 15 хвилин мали лишень дальній удар Піхальонка вище воріт, однак на 62-й хвилині підопічні Ігора Йовічевіча змарнували реальний момент – це Гуцуляк на мить не встиг на замикання прострілу вздовж лінії воротарського.

Ще за хвилину оборона Чорноморця допустила фатальну помилку: Джурасек у карному майданчику прокинув м'яч повз Путрю, а той збив хорвата – пенальті! Довбик спокійно гого реалізував. 2:1! Одесити практично одразу відповіли ударом Цітаішвілі, після якого стали вимагати пенальті (його так і не призначили), а на 67-й хвилині Гіо вдався класний рейд на правий край штрафного. Втім, фінальний удар прилетів точно до рук Кожокару.

Гуцуляк огризнувся своїм дальнім пострілом (повз ворота), а на 71-й хвилині підопічні Ігора Йовічевіча провели другий гол. Вийшло красиво: Піхальонок з лінії штрафного вирізав передачу на лівий край, Довбик прострілив у спини захисникам, а Ігнатенко метрів з 15-ти пробив у правий нижній кут – 3:1! Щоправда, спочатку гол не зарахували через офсайд, однак VAR показав, що все було чисто.

Після третього пропущеного гола Чорноморець розклеївся. Аж на 87-й хвилині Смирний міг повернути команду в гру, замкнувши крос на дальню стійку, але точності Євгену забракло. Дніпровці не створили і таких моментів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "спортклубівців" з рахунком 3:1.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 37 очок, повернувшись на третю позицію в УПЛ і відірвавшись від Зорі на 2 залікових бали (а від Ворскли – на 5). Чорноморець з 11 пунктами залишився на тринадцятій сходинці.

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