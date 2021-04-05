Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс з оптимізмом дивиться на становище в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, хоч відставання донеччан від киян складає 7 залікових балів.

"Хочеться завжди перемагати, завжди допомагати командам і підтримувати менталітет переможця. Без сумнівів, число в 100 забитих м'ячів, особисто для мене, хороша марка в кар'єрі.

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Безперечно, Шахтар продовжує боротьбу. Ми будемо боротися до кінця, віддавати всі сили. Наздогнати Динамо реально", – цитує Мораєса SportArena.

У поточному сезоні УПЛ за 15 матчів Жуніор забив лише 4 м'ячі. До слова, завдяки дублю у ворота Ворскли етнічний бразилець дістався позначки у 100 голів в історії чемпіонату України.

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