Жуніор Мораєс, який відзначився дублем у ворота Ворскли у свій 34-й день народження, резюмував свій останній рік.

"Напередодні матчу ввечері я гортав фотографії на своєму телефоні, згадуючи останній прожитий мною рік. Він був дуже важким персонально для мене, адже я втратив кількох близьких мені людей. Нікому цього досі не говорив, поділяв горе тільки з сім'єю.

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Для мене важливою була підтримка. І ось сьогодні особливий день", – сказав Мораєс у програмі Великий Футбол.

У нинішньому сезоні УПЛ за 15 матчів Жуніор забив лише 4 м'ячі. Для порівняння, у попередньому розіграші чемпіонату України Мораєс відзначився 20-ма голами.

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