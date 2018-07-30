Мораєс у Шахтарі, – реакція гравців Динамо на перехід бразильця у сюжеті Профутболу

Україна — 17:00 887
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"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?
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Міжнародний Кубок чемпіонів: ПСЖ на останніх хвилинах здобув перемогу над АтлетікоТовариські матчі — 16:32 375
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Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент ФонсеціУкраїна — 15:53 3870
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Рябоконь став найкращим тренером 2-го туру УПЛУкраїна — 14:41 331
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Зінченко не перейде у Фулхем: клуб знайшов заміну українцюАнглія — 13:27 1032
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