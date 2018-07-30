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Мораєс у Шахтарі, – реакція гравців Динамо на перехід бразильця у сюжеті Профутболу

17:00 321 Читать на русском
Мораєс у Шахтарі, – реакція гравців Динамо на перехід бразильця у сюжеті Профутболу
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Футболісти Динамо поділились думками щодо переходу Жуніора Мораєса з київського клубу в Шахтар.

Нагадаємо, Мораєс перебрався у Шахтар в червні на правах вільного агента, адже його контракт з Динамо закінчився після сезону 2017/18.

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Перехід в команду принципового суперника викликав великий скандал у футбольному середовищі.

Журналісти програми Профутбол на каналі 2+2 підготували сюжет з коментарями гравців Динамо щодо вчинку Жуніора.

Жуніор Мораєс – гравець Шахтаря: перспективи бразильця, наслідки для Динамо і проблема зради

Теги
Динамо Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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