Мораес в Шахтере, – реакция игроков Динамо на переход бразильца в сюжете Профутбола

Футболисты Динамо поделились мыслями о переходе Жуниора Мораес из киевского клуба в Шахтер.

Напомним, Мораес перебрался в Шахтер в июне на правах свободного агента, ведь его контракт с Динамо закончился после сезона 2017/18.

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Переход в команду принципиального соперника вызвал большой скандал в футбольной среде.

Журналисты программы Профутбол на канале 2+2 подготовили сюжет с комментариями игроков Динамо о поступке Жуниора.

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