Жуніор Мораєс – гравець Шахтаря: перспективи бразильця, наслідки для Динамо і проблема зради

Донецький Шахтар шокував український футбольний світ, оголосивши про підписання контракту з форвардом Динамо Жуніором Мораєсом. Михайло Юхименко проаналізував перехід та визначив його причини і перспективи.

Оголошення про контракт Жуніора Мораєса з Шахтарем може слугувати яскравим прикладом очікуваної події, яка все одно застала всіх зненацька. Чутки про контакти бразильця з керівництвом "гірників" з’явилися ще у березні, однак до червня вони встигли загубитися – як на фоні постійних спростувань з боку Динамо та Мораєса, так і через банальну появу нових, більш свіжих і гучних тем для дискусій. Вболівальники встигли повірити у фейковість новин або просто забули про них – і тут, на ранній зорі, вони зайшли у соцмережі та побачили задоволене обличчя Жуніора Мораєса на фоні емблеми Шахтаря. Шок.

Мораєс перейшов у Шахтар – зрада чи ні?

Відразу ж на думку спадають чотири запитання: чи є Мораєс зрадником, чи дійсно він потрібен Шахтарю, чи заграє Жуніор у новому клубі і чи провалилося у цій ситуації Динамо? Спробуємо на них відповісти по порядку.

Жуніор Мораєс зрадив Динамо?

Щоб зрозуміти, чи є Мораєс реальним зрадником, треба ще розібратися, чи є між Динамо та Шахтарем реальна війна. Вітчизняні ЗМІ по шаблону пишуть, що ці клуби є непримиренними ворогами, але чи так це насправді – велике питання. Це дербі ніколи не було найбільш пекельним матчем українського футболу – цю нішу займали Дніпро та Металіст, гравці яких кожному легіонеру в перший же день вказували на кольори ворога №1.

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З іншого боку, поляризованість у поглядах українських вболівальників відчувається. Жуніору Мораєсу вже завалили інстаграм коментарями про зраду – отже, для певної кількості фанатів перехід з Динамо у Шахтар є болісною темою. Крім того, відразу кілька джерел повідомляли про домовленість нападника з донеччанами ще три місяці тому – зокрема, про це знав Ігор Циганик. Тим не менш, бразилець продовжував запевняти всіх навколо, що це неправда, що в нього є інші пропозиції – а це не дуже красиво. Однак, є одне але: Мораєс – бразилець, який просто приїхав будувати свою кар’єру.

Поставте себе на місце Жуніора. Він грає у холодній бідній країні не так, щоб вже й часто, лише 18 разів вийшовши на поле у старті. Для фанатів свого клубу він не є якоюсь іконою, та й Динамо, з точки зору легіонера, не такий вже й потужний бренд – навідміну від того ж Шахтаря. Крім того, Мораєсу вже минув 31-й рік, а тренер і керівництво відверто почали робити ставку на молодь. І тут на нього виходить клуб-учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якого саме закінчились форварди, і пропонує контракт на два роки. Звісно, в такій ситуації якісь не дуже зрозумілі для бразильця срачі фанатів (серйозно, він же навіть мови не знає) не будуть перешкодою до рукостискань із Сергієм Палкіним. Нічого особистого – просто бізнес.

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З огляду на таку картину перехід Мораєса назвати зрадою важко. Він чесно відпрацював контракт з Динамо до кінця. У жодному з матчів Динамо він не грав, спустивши рукави, а його майстерний хук по обличчю капітана Шахтаря є найкращим підтвердженням гри за Динамо серцем, а не контрактом. Мавр зробив свою справу – мавр може йти у більш успішний клуб. Він не став легендою Динамо, але й не зрадив його.

Шахтарю дійсно потрібен Мораєс?

Донецький Шахтар часто звинувачували в ослабленні конкурентів методом перекупівлі їхніх лідерів з наступною відправкою у Маріуполь. Жуніору Мораєсу подібне точно не загрожує, адже в нього лише один конкурент. Можна сказати, що Мораєс більш потрібний Шахтарю, ніж Шахтар – Мораєсу.

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Сергій Палкін великою мірою виправив власний прорахунок, допущений три роки тому, адже коли Динамо витягує одного з найкращих бомбардирів УПЛ з донецького клубу – це провал. Той трансфер у Динамо дивував вже у 2015 році, адже бразильським форвардам протоптана доріжка зовсім не у Київ. Тепер же Шахтар відіграв ситуацію назад – і зробив це не від хорошого життя.

Очевидно, що питання відходу Феррейри з клубу стало вирішеним ще півроки тому – саме тому "гірники" вийшли на Мораєса у березні. Очевидно, що ні Борячук, ні Густаво Бланко-Лещук, ні, вибач Боже, Фомін, не претендують навіть на хвилинку в основі донеччан. Підписання Кайоде, звісно ж, заповнило діру попереду, однак один нападник на три фронти – це занадто мало. Після втрати Фреда, Феррейри та Бернарда (а в перспективі є ще й Ісмаїлі) клубу потрібен був перевірений бразилець – а такі футболісти коштують дуже дорого. Саме тому питання підписання Мораєса приймало для Шахтаря критично важливе значення.

Жуніор Мораєс заграє у Шахтарі?

Якщо не втратить фізичну форму, то, ймовірно, так. Мораєс у Металурзі був набагато яскравішим, ніж Мораєс у Динамо, що й не дивно: у донецькому клубі тоді зібралася непогана компанія з технічними гравцями та вельми відкритим футболом. Мораєс виглядав головною примою цієї команди, літаючи полем та забиваючи після легких, повітряних рухів на полі. У Динамо ж він був вписаний у жорстку структуру, в якій форвард був лише гвинтиком. З цієї точки зору потужний трудяга Бєсєдін більш вигідний для киян, ніж Мораєс, якому на полі завжди було дуже тісно.

У Шахтарі Жуніор поверне свій 2015-й рік. Він матиме великий оперативний простір, який будуть гарантувати Тайсон, Марлос та інші партнери, а якщо заграє Коваленко (перспективно – найкращий після Ротаня футболіст за баченням поля) – буде взагалі прекрасно. Партнери з ним знайдуть спільну мову – як у лінгвістичному сенсі, так і у футбольному, – адже Мораєс дуже схожий на Луїса Адріано та Факундо Феррейру. Він теж рухливий, неприємний, з гарним гольовим чуттям у чужому штрафному та вмінням боротися.

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Більше того – Мораєс має кращий, ніж у попередників, удар (та й Кайоде, здається, не гравець дальних пострілів), а також менш схильний до розтрати моментів. Лише за осінню частину сезону він набрав 10 балів за системою гол+пас, а навесні закріпив успіх, увійшовши до топ-3 бомбардиів Ліги Європи.

Динамо провалилося з переходом Жуніора Мораєса?

Динамо, судячи з виступів Мораєса навесні, дізналося про перехід ще в березні – і з того часу вчилося грати без нього. Востаннє бразилець виходив у основі аж у домашньому матчі проти Лаціо, після чого провів ще дві гри з лави запасних, зігравши по 12 хвилин. Загалом же, у Жуніора весною зібралося лише сім матчів у основному складі – з десяти зіграних усього.

31-річний форвард, який отримує велику зарплатню і в якого є гідна заміна – занадто дорога іграшка для нинішнього Динамо. У клубі давно роблять ставку на Бєсєдіна, а той відповідає взаємністю, оформивши 8+4 за системою гол+пас. Так, Мораєс стане підсиленням для Шахтаря, однак перепідписання контракту обійшлося б киянам у занадто велику суму, яку можна витратити на більш проблемні позиції. Наприклад, на викуп Бойка.

Втім, стратегічна користь від втрати Мораєса не скасовує запитань до менеджменту Динамо. За всіма канонами переговори по новому контракту мають починатися за роки півтора до його завершення – і мають закінчуватися не пізніше, ніж за рік. Якщо вони провалюються – футболіста потрібно продавати. Кияни ж затягнули ситуацію до зими, банально не повіривши, що Шахтар витягне форварда з Динамо.

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Що ж, вітаємо вас у дивному новому світі, кияни. Не для всіх бразильців динамівське серце є аргументом для нового контракту.

Михайло Юхименко, Футбол 24