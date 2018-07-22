Циганков: Не потиснути руку Мораєсу – це командне рішення, ми так домовилися

Капітан київського Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).
"Так, я не забив, але головне – що перемогла команда. Перші 20 хвилин було важко. Шахтар мав два моменти для взяття воріт, але ми витримали цей натиск і потім наша гра покращилася.
Я хочу, щоб моя команда перемагала. Забивати, віддавати гольові передачі, робити все, що зможу. Це завжди в моїй голові.
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Новачки потроху вливаються в колектив. Упевнений, вони покращать нашу гру і ми їм в цьому допоможемо.
Не потиснути руку Мораєсу – це командне рішення. Це правда, що ми так домовилися", – сказав капітан Динамо в ефірі каналу Футбол 1.
Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.
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