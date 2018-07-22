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Циганков: Не потиснути руку Мораєсу – це командне рішення, ми так домовилися

09:40 1299 Читать на русском
Циганков: Не потиснути руку Мораєсу – це командне рішення, ми так домовилися
Віктор Циганков / Фото з соцмереж - Буяльський: Всі гравці Динамо не потисли руку Мораєсу

Капітан київського Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

"Так, я не забив, але головне – що перемогла команда. Перші 20 хвилин було важко. Шахтар мав два моменти для взяття воріт, але ми витримали цей натиск і потім наша гра покращилася.

Я хочу, щоб моя команда перемагала. Забивати, віддавати гольові передачі, робити все, що зможу. Це завжди в моїй голові.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Новачки потроху вливаються в колектив. Упевнений, вони покращать нашу гру і ми їм в цьому допоможемо.

Не потиснути руку Мораєсу – це командне рішення. Це правда, що ми так домовилися", – сказав капітан Динамо в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

Шахтар – Динамо: Вербіч не потис руку Мораєсу

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віктор Циганков Віктор Циганков
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