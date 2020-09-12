"Мені завжди подобається підтримувати активність – грати. Зрозуміло, що якщо гра була перенесена через коронавірус, то це важливо. Це було раціональне рішення.

Рух – Шахтар: Бондар однозначно висловився щодо перенесення поєдинку УПЛ

Найголовніше – щоб всі розуміли, що потрібно стежити за собою, за своїм здоров'ям, щоб такого не відбувалося, щоб чемпіонат не зупинявся", – сказав Мораєс у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.

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