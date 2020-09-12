"Мне всегда нравится поддерживать активность – играть. Понятно, что если игра была перенесена из-за коронавируса, это важно. Это было рациональное решение.

Рух – Шахтер: Бондарь однозначно высказался о переносе поединка УПЛ

Самое главное – это чтобы все понимали, что нужно следить за собой, за своим здоровьем, чтобы такого не происходило. Чтобы чемпионат не останавливался", – сказал Мораес в комментарии Shakhtar News.

Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.

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