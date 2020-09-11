Рух – Шахтар: Бондар однозначно висловився щодо перенесення поєдинку УПЛ
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився думками щодо ситуації навколо матчу з Рухом.
"З розумінням ставимося до ситуації, що склалася. Ми з повагою відносимось до команди суперника, а від подібного зараз не застрахований ніхто у світі.
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Вважаю, організатори вчинили правильно. Готуватимемось до 20 вересня – тоді на нас чекає дуже серйозний матч із Зорею. Гадаю це не позначиться на тонусі команди. І ті хлопці, які не їздили до збірних, і ті, хто був там, отримали час на відпочинок.
Усі перезавантажились, а тепер налаштовуємося на матчі Прем’єр-ліги. У кожній грі нам слід брати три очки", – цитує Валерія офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.
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