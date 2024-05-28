"Наш директор вирішив обрати Венсана Компані новим головним тренером. Ми готові узгодити останні деталі, і тоді це буде офіційно.

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Пеп Гвардіола також допомагав нам з Компані. Він дуже високо відгукувався про Венсана як про талановитого тренера. Пеп добре знає його, тому його думку враховували дуже сильно", – наводить слова Румменігге Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія попрощалася з Томасом Тухелем після ганебного сезону без титулів. Мюнхенці отримали відмови від кількох тренерів, допоки не зупинилися на Компані. 38-річний бельгієць також мав не найкращу кампанію, посівши з Бернлі передостанню сходинку АПЛ. Втім, замість Чемпіоншипу Компані вирушає до топ-клубу Європи.

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