Баварія публічно назвала наступного тренера – Гвардіола попрацював скаутом для Мюнхена
Легенда Баварії і член наглядової ради Карл-Хайнц Румменігге остаточно зірвав завісу секретності щодо призначення головного тренера.
"Наш директор вирішив обрати Венсана Компані новим головним тренером. Ми готові узгодити останні деталі, і тоді це буде офіційно.
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Пеп Гвардіола також допомагав нам з Компані. Він дуже високо відгукувався про Венсана як про талановитого тренера. Пеп добре знає його, тому його думку враховували дуже сильно", – наводить слова Румменігге Bayern & Germany.
Нагадаємо, Баварія попрощалася з Томасом Тухелем після ганебного сезону без титулів. Мюнхенці отримали відмови від кількох тренерів, допоки не зупинилися на Компані. 38-річний бельгієць також мав не найкращу кампанію, посівши з Бернлі передостанню сходинку АПЛ. Втім, замість Чемпіоншипу Компані вирушає до топ-клубу Європи.
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