Житомирський клуб готується до першого у своїй історії виступу на міжнародній арені.

Полісся розпочне підготовку до участі у Лізі конференцій 16 червня, повідомив у коментарі Суспільне генеральний директор клубу Володимир Загурський.

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Літні збори житомирці вирішили проводити на власній базі (на відміну від попередніх, які відбувалися в іспанській Марбельї).

Також Полісся визначилось і з домашнім стадіоном у єврокубках. Підопічні Імада Ашура прийматимуть своїх суперників у польському місті Плоцьк, яке є містом-побратимом Житомира.

Нагадаємо, за підсумками сезону Полісся фінішувало на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну в Лізі конференцій.

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