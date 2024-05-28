Полісся визначилось з домашнім стадіоном на єврокубки та місцем проведення літніх зборів – цього разу без розмаху
Житомирський клуб готується до першого у своїй історії виступу на міжнародній арені.
Полісся розпочне підготовку до участі у Лізі конференцій 16 червня, повідомив у коментарі Суспільне генеральний директор клубу Володимир Загурський.
Полісся офіційно оголосило про відхід екс-голкіпера Шахтаря
Літні збори житомирці вирішили проводити на власній базі (на відміну від попередніх, які відбувалися в іспанській Марбельї).
Також Полісся визначилось і з домашнім стадіоном у єврокубках. Підопічні Імада Ашура прийматимуть своїх суперників у польському місті Плоцьк, яке є містом-побратимом Житомира.
Нагадаємо, за підсумками сезону Полісся фінішувало на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну в Лізі конференцій.
"Чи буде стимул від керівництва? Команда сподівається": капітан Вереса – про стики з Епіцентром і відкладену розмову