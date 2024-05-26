"З того, що я розумію і що відомо, кістяк команди залишається, тобто більша частина футболістів. Хто не хоче продовжувати контракт – будуть продані. Мова йде про тих, кого треба вже або продавати, або продовжувати угоду. Гравці на довгих контрактах залишаються.

Полісся забрало лідерів Вернидуба і Максимова – за три трансфери виклали кругленьку суму

Кого вони будуть підписувати... СК Дніпро-1 не у Лізі чемпіонів, тому навряд чи вони матимуть змогу збирати найкращих, та й цей сезон навчив, що навіть з найсильнішим складом можна нікуди не вийти. Завдання буде залежати від того, який склад вдасться зібрати", – поділився Звєров у програмі ПроФутбол Digital.

"Ми-то вийшли, а як далі?": Максимов не знає, що робити з виходом СК Дніпро-1 в єврокубки

Додамо, що президент Полісся Геннадій Буткевич вже повідомив, що Руслан Бабенко та Олексій Гуцуляк, які є провідними гравцями СК Дніпро-1, влітку приєднаються до житомирян. Наставник дніпрян Юрій Максимов скаржився на можливі кадрові втрати у контексті майбутньої участі в єврокубках.