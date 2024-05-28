"Звичайно, це не спортивний принцип. Цим рішенням вони образили і принизили суперника, вважаючи, що вони вищі за нього. Але я не знаю, що там сталося. Напевно, це характер.

"Ці Карпати рівень УПЛ не потягнуть": Маркевич анонсував великі зміни після програного Інгульцю золота Першої ліги

Карпати лідирували весь сезон і раптом програли на останніх хвилинах. Це емоції, більше нічого. Маркевич думав, що він найкращий, а тут – його не визнають. Думаю, через деякий час Маркевичі визнають свої помилки", – сказав Сабо у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, після поразки Інгульцю Мирон Богданович не приєднався до коридору пошани і відмовився від срібних медалей Першої ліги.

Карпати програли матч за чемпіонство Першої ліги – Інгулець вирвав перемогу на останніх хвилинах і взяв золото