"Програли 0:2, на жаль, чогось не вистачило. Можливо, було розслаблення, вважаю, цього не повинно бути. Ми – Шахтар, повинні кожної гри, попри те, чи вже є чемпіонами, чи ні, перемагати. Упевнений, що проаналізуємо поєдинок і наступного сезону такого не повториться. Хочу привітати Полісся з виходом у єврокубки – для них це вперше в історії. Це була цікава гра, тому ще раз вітаю їх.

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Можливо було емоційне та мотиваційне спустошення через виконання завдань на сезон? Так, ми досягли всіх поставлених цілей цього сезону, але наша мотивація в тому, щоб захищати емблему. Для кожного футболіста це має бути мотивацією, попри те, що ми вже стали чемпіонами та здобули Кубок. Повинні кожної гри перемагати, тому що ми – Шахтар.

Що запам'яталось найбільше в сезоні 2023/24? Звісно, чемпіонство та Кубок! Це мій другий сезон у Шахтарі, друге чемпіонство. Незабутні емоції, і я дуже радий тому, що ми стали чемпіонами та виграли Кубок, виконавши всі поставлені цілі. Особисті завдання на наступний сезон? Маю намір закріпитися в стартовому складі, адже це моя мрія. Зроблю все, що від мене залежить, задля цього", – поділився Назарина в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки