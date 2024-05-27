"Блаугранас" фінішували за підсумками сезону 2023-24 на другій сходинці, набравши 85 очок. Від Реала Барселона відстала на 10 пунктів.

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Як стверджує портал ArchivoVAR, команда Хаві мала виграти Ла Лігу, оскільки клуб найбільше постраждав від дій арбітрів після втручання VAR. Барселона мала набрати 89 балів. Водночас мадридський Реал від таких помилок значно виграв. На думку експертів згаданого сайту, "вершкові" мали набрати 88 очок, а не 95.

Якби не були б допущені помилки, то Барселона фінішувала б першою, Реал – другим, а Жирона та Атлетіко поділили б третє та четверте місця відповідно.

При створенні своєї класифікації ArchivoVAR в основному враховував такі ситуації: неправильно призначений пенальті, відсутність заслуженого пенальті, помилково скасовані голи. Червоні картки були опущені, оскільки, на думку авторів, вони не мали прямого впливу на результат.

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