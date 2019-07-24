Мораєс потрапив до сфери інтересів Роми та Інтера, – ЗМІ

Форварда Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс зацікавив одразу два італійські гранди.

Рома в пошуках заміни Едіну Джеко звернула увагу на форварда Шахтаря Жуніора Мораєса, передає Calciomercato.

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За інформацією видання, Інтер також зацікавлений у підписанні форварда збірної України.

Зазначається, що в пріоритеті Роми форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн. Римляни вже домовились щодо оренди аргентинця, але сам гравець ще не дав згоди на перехід.

В сезоні 2018/19 Жуніор Мораєс провів 39 матчів за Шахтар в усіх турнірах, відзначившись 26 голами та 11 асистами.

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