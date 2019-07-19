Рома та Ювентус узгодили перехід Ігуаїна, – CdS

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн може перебратись у Вічне місто. За даними італійських ЗМІ, Рома узгодила з чемпіоном Італії оренду аргентинця.

Рома домовилась з Ювентусом про перехід Гонсало Ігуаїна. 31-річний нападник може перебратись у команду Паулу Фонсеки на правах оренди з правом викупу за 27 млн євро.

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Туринці отримають за річну оренду 6 млн євро. Втім, наразі трансферу перешкоджає сам Гонсало, який не поспішає покидати Ювентус та воліє залишитись в Турині. Очікується, що незабаром Ігуаїн підпише новий контракт до літа 2023 року, а його зарплатня зменшиться до 4,5 млн євро за сезон, інформує Corriere dello Sport.

Втім, навіть попри можливе продовження угоди Ігуаїн все одно не входить у плани Мауріціо Саррі. Рома бачить в нападнику заміну Едіну Джеко, який близький до переходу в Інтер.

Нагадаємо, Ігуаїн перейшов у Ювентус з Наполі влітку 2016 року за 90 млн євро. Після цього віце-чемпіон світу-2014 встиг пограти на правах оренди за Мілан та Челсі.

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