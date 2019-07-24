toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРИЯ - МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Мораес попал в сферу интересов Ромы и Интера, – СМИ

06:00 27 Читати українською
Мораес попал в сферу интересов Ромы и Интера, – СМИ
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораеса заинтересовал сразу два итальянских гранда.

Рома в поисках замены Эдину Джеко обратила внимание на форварда Шахтера Жуниора Мораес, передает Calciomercato.

Рома и Ювентус согласовали переход Игуаина, – CdS

По информации издания, Интер также заинтересован в подписании форварда сборной Украины.

Отмечается, что в приоритете Ромы форвард Ювентуса Гонсало Игуаин. Римляне уже договорились об аренде аргентинца, но сам игрок еще не дал согласия на переход.

В сезоне 2018/19 Жуниор Мораес провел 39 матчей Шахтера во всех турнирах, отметившись 26 голами и 11 ассистами.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

blog_ava
Зидан рассказал о демарше Бейла в Реале – судьба валлийцев решится в ближайшие дни
23 июля
651
Теги
Трансферы Италия Эдин Джеко Эдин Джеко Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Жуниор Мораес Жуниор Мораес Интер Интер Рома Рома Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
14
мин
Ювентус
14:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук