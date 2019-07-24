Мораес попал в сферу интересов Ромы и Интера, – СМИ

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораеса заинтересовал сразу два итальянских гранда.

Рома в поисках замены Эдину Джеко обратила внимание на форварда Шахтера Жуниора Мораес, передает Calciomercato.

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По информации издания, Интер также заинтересован в подписании форварда сборной Украины.

Отмечается, что в приоритете Ромы форвард Ювентуса Гонсало Игуаин. Римляне уже договорились об аренде аргентинца, но сам игрок еще не дал согласия на переход.

В сезоне 2018/19 Жуниор Мораес провел 39 матчей Шахтера во всех турнирах, отметившись 26 голами и 11 ассистами.

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