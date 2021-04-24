Форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс травмувався на тренуванні перед матчем 23-го туру УПЛ проти Олександрії.

Нападник зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна на тренуванні та буде прооперований наступного тижня, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Медичний штаб "гірників" дає невтішні прогнози щодо відновлення Мораєса – приблизно 6 місяців. Це означає, що натуралізований бразилець точно пропустить Євро-2020, на якому виступатиме збірна України.

До слова, Жуніор провів 25 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 1 асист. У футболці збірної України Мораєс забив 1 гол.

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