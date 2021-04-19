Донецький клуб вже традиційно переглядає бразильський ринок для пошуку талантів. У сферу інтересів потрапив черговий гравець Флуміненсе.

Хавбек Флуміненсе Матеус Мартінеллі з'явився на радарах Шахтаря, повідомляє Meta Ratings. Скаути "гірників" вже тривалий час слідкують за бразильцем.

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За інформацією джерела, 19-річного футболіста розглядають у якості заміни форварда Жуніора Мораєса, незважаючи на те, що Мартінеллі грає у півзахисті – опорника чи атакувального хавбека. Цікаво й те, що на Матеуса також претендують кілька клубів АПЛ, які не називаються.

Зауважимо, контракт бразильця з Флуміненсе розрахований до літа 2024-го, а портал Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро. Загалом у його активі 3 забиті м'ячі та 2 результативні передачі у 18 зустрічах за основу "білого порошку".

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