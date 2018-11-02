Мораєс: Не тиснути мені руку – ініціатива гравців Динамо, я ж завжди поважав цей клуб

Екс-нападник Динамо, а нині форвард Шахтаря Жуніор Мораєс поділився очікуваннями перед матчем 14-го туру УПЛ проти колишнього клубу.

"Ми ретельно готуємося до майбутньої гри. В Шахтарі всі хлопці дуже амбітні. Знаємо, що у нас є всі якості та всі умови для того, щоб здобути перемогу. Мені дуже подобаються великі матчі, які ми називаємо дербі. Мені подобається грати проти великих команд. Це буде особливий вечір. Сподіваюся, уболівальників чекає цікавий футбол.

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Шахтар випереджає столичний клуб на 5 очок, але ця обставина точно не розслабляє. Ще далеко не кінець чемпіонату, тому подібних думок не було і немає. Ми прекрасно розуміємо, наскільки важливий цей матч.

Проблеми із рукостисканням? Цю ситуацію ініціювала інша сторона, я ж завжди поважав Динамо. Продовжую поважати цей клуб і київських футболістів. Не хотілося б розводити полеміку з цього приводу. Я хочу грати в футбол", – цитує Мораєса видання terrikon.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться 3 жовтня, початок о 17:00.

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