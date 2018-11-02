Мораес: Не пожимать мне руку – инициатива игроков Динамо, а я всегда уважал этот клуб

Экс-нападающий Динамо, а ныне форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился ожиданиями перед матчем 14-го тура УПЛ против бывшего клуба.

"Мы тщательно готовимся к предстоящей игре. В Шахтере все ребята очень амбициозные. Знаем, что у нас есть все качества и все условия для того, чтобы одержать победу. Мне очень нравятся большие матчи, которые мы называем дерби. Мне нравится играть против больших команд . Это будет особенный вечер. Надеюсь, болельщиков ждет интересный футбол.

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Шахтер опережает столичный клуб на 5 очков, но это обстоятельство точно не расслабляет. Еще далеко не конец чемпионата, поэтому подобных мыслей не было и нет. Мы прекрасно понимаем, насколько важен этот матч.

Проблемы с рукопожатием? Эту ситуацию инициировала другая сторона, я всегда уважал Динамо. Продолжаю уважать этот клуб и киевских футболистов. Не хотелось бы разводить полемику по этому поводу. Я хочу играть в футбол", – цитирует Мораес издание terrikon.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.

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