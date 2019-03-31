Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у березні

Вболівальники Шахтаря визначили найкращого гравця команди минулого місяця.

Переможцем у номінації став нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який отримав 38% голосів респондентів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Зовсім трохи від форварда відстав вінгер "помаранчево-чорних" Марлос, за якого віддали свій голос 36% опитаних, замикає трійку Віктор Коваленко з показником у 26%.

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До слова, Шахтар провів у березні три матчі, усі вони закінчились перемогою "гірників". Крім того, Жуніор Мораєс відзначився у них забитим голом та результативною передачею.