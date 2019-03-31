Мораес – лучший игрок Шахтера в марте

Болельщики Шахтера определили лучшего игрока команды в прошлом месяце.

Победителем в номинации стал нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который получил 38% голосов респондентов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Совсем немного от форварда отстал вингер "оранжево-черных" Марлос, за которого отдали свой голос 36% опрошенных, замыкает тройку Виктор Коваленко с показателем в 26%.

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К слову, Шахтер провел в марте три матча, все они закончились победой "горняков". Кроме того, Жуниор Мораес отличился в них забитым голом и результативной передачей.