Бойко обійшов Циганкова у голосуванні на найкращого гравця Динамо у березні

Вболівальники Динамо визначили найкращого гравця команди за підсумками березня.

Переможцем у номінації став голкіпер киян Денис Бойко, за якого свій голос віддали 39% респондентів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зовсім трохи від воротаря відстав вінгер "біло-синіх" Віктор Циганков, який отримав 34% голосів, а за Миколу Шапаренка проголосували 27% опитаних.

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До слова, у березні Динамо провело 5 ігор: 3 у чемпіонаті були переможними, а ще двічі у Лізі Європи кияни програли Челсі з сумарним рахунком – 0:8.