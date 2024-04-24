Альваро Мората пропустив останній матч своєї команди з Алавесом після того, як стало відомо, що він страждає від хвороби. Mundo Deportivo розкрив діагноз – у Альваро гострий випадок невралгії трійчастого нерва, через що 31-річний футболіст пропустив останні тренування "кольчонерос".

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Повідомляється, що невралгія трійчастого нерва спричиняє сильний біль у обличчі, який може ускладнити виконання будь-якого повсякденного завдання. Мораті може знадобитися хірургічне втручання, тому терміни його повернення на поле невідомі.

З 14 голами в цьому розіграші Ла Ліги Мората є найкращим бомбардиром своєї команди.

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