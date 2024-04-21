Ла Ліга, 32-й тур

Хетафе – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Оскар, 29 – Барренечеа, 15

Альмерія – Вільяреал – 17:15

Алавес – Атлетіко – 19:30

Реал – Барселона – 22:00

Баски хотіли закріпитися на 6-й позиції, яка гарантує участь в Лізі Європи. Перед візитом в гості до Хетафе команда Іманола несподівано спіткнулась з Альмерією (2:2), видавши перед тим серію із трьох перемог поспіль. Повернутися на переможний шлях було нелегко, адже Сосьєдад втратив двох лідерів через дискваліфікацію – Субіменді та Субельдію. Втім, у Хетафе було ще більше кадрових проблем. Бордалас ледь нашкріб заявку із 16 гравців, залучивши молодь з філіалу. "Синіх" підкосила епідемія травм.

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Гості більше контролювали м'яч і зуміли провести швидкий гол. Барренечеа на дальній стійці замкнув передачу від Беккера з правого флангу. Хетафе відігрався ще до перерви. Голкіпер збірної Іспанії Алекс Реміро після двох крутих сейвів пропустив від Латаси. Та 23-річному форварду не судилося стати автором гола. Адже за мить до цього сфера вже перетнула лінію воріт після удару Оскара. Це підтверджують стопкадри VAR.

Майже одразу по перерві Сосьєдад ледь не пропустив ще один гол-примару. Ле Норман виносив м'яч з лінії порожніх воріт. Цього разу VAR врятував басків.

Гості володіли ініціативою, пропускаючи водночас гострі контратаки на власні ворота. Зрештою матч завершився нічиєю (1:1), яка дарує шанс найближчим переслідувачам басків. Бетіс перебуває на відстані трьох очок, Валенсія – чотирьох. Хетафе піднявся на дев'яту сходинку, обійшовши Вільяреал.

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