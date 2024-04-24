Морате поставили редкий диагноз – у форварда Атлетико постоянно болит лицо
Форварду Атлетико Альваро Морате поставили диагноз невралгии тройничного нерва.
Альваро Мората пропустил последний матч своей команды с Алавесом после того, как стало известно, что он страдает от болезни. Mundo Deportivo раскрыл диагноз – у Альваро острый случай невралгии тройничного нерва, из-за чего 31-летний футболист пропустил последние тренировки "кольчонерос".
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Сообщается, что невралгия тройничного нерва вызывает сильную боль в лице, которая может затруднить выполнение любой повседневной задачи. Морате может потребоваться хирургическое вмешательство, поэтому сроки его возвращения на поле неизвестны.
С 14 голами в этом розыгрыше Ла Лиги Мората является лучшим бомбардиром своей команды.
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