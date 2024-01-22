Після поразки від Реала у фіналі Суперкубка Іспанії в роздягальні Барселони панувала гнітюча атмосфера. Вона викликала розмови про можливе звільнення Хаві – у пресі з'явилися чутки про призначення Тьягу Мотти. Як інформує Diario Sport, оточення Хаві сприйняло цю інформацію як неповагу.

Хет-трик Феррана Торреса у відеоогляді матчу Бетіс – Барселона – 2:4

Повідомляється, що все змінила перемога над Бетісом із рахунком 4:2 – як сам успіх, так і те, яким чином команда його досягла. Барселона забила переможний м'яч на 90-й хвилині. Згідно з джерелом, після фінального свистка футболісти "блаугранас" святкували цю перемогу, немов виграли якийсь трофей.

Гравці обіймалися, радісно били руками по стіні та багато кричали, чого раніше давно не траплялося. "Дехто хотів поховати нас завчасно", – наводить видання слова неназваного джерела з роздягальні команди.

Барселона перемогла Бетіс у важкому матчі з історичним дублем Іско – Ферран Торрес оформив хет-трик