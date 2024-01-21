Барселона не мала права на осічку у виїзному матчі з Бетісом. Відставання від лідерів Прімери досягло 8-10 очок, а відрив від п'ятого місця залишалося крихким – всього три залікових бали. Востаннє каталонці оступались з "вердібланкос" аж наприкінці 2021 року, а нинішні андалусійці значно слабші.

Хаві поставив Барселоні надскладне завдання на цей сезон: "Провалом було б не спробувати"

Саме тому всі очікували на перемогу Барси. Втім, перший момент у зустрічі створили саме господарі – це Іско ефектним черпачком вивів Луїса Енріке на побачення з Пеньєю. Нападник перекинув голкіпера, але м'яч опустився на зовнішній бік сітки.

Досить швидко "блаугранас" перехопили ініціативу. Відкрити рахунок гості могли на 14-й хвилині внаслідок закидання Де Йонга в центр штрафного. Педрі прийняв його та пробив з розвороту у ліву дев'ятку, а м'яч почав опускатись по дузі. І знову він впав за поперечкою!

Тим не менш, довго зберігати ворота сухими Бетісу не судилося. Вже на 21-й хвилині Гюндоган виконав розрізний пас, причому розрізати оборону вдалося завдяки вдалому рикошету від захисника. Педрі залетів на правий край штрафного й звідти прострілив у спини захисника, а Ферран спокійно вколотив м'яч у сітку. 0:1!

Ще за кілька хвилин Лєвандовскі міг подвоїти перевагу Барселони, отримавши від Гюндо проникну передачу та пробивши з гострого кута, однак Руй Сілва врятував. А лайнсмен ще й офсайд помітив. На 38-й же хвилині Ямал хитнув Сократіса у карному майданчику та закрутив м'яч у дальню стійку, а Ферран з п'яти метрів провалив добивання.

Вже перед перервою Бетіс пропустив другий гол, вколотивши сферу в порожні після заблокованого удару Феррана, однак і тут лайнсмен помітив офсайд. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "блаугранас" – однак всього за дві хвилини після відновлення гри Барса таки дотиснула суперника.

Гол створив Ямал, який обійшов Абнера й з гострого кута пробив у штангу. М'яч вдало відскочив на Феррана, якому залишилось забити у порожні ворота. 0:2. Здавалося, що це кінець. Бетіс взагалі нічим не відповідав...

І тут почалося найцікавіше. Підопічні Мануеля Пеллегріні прокинулись, а особливо розквіткнув екс-мадридиста Іско. Так, на 54-й хвилині його подачу не зміг забрати Пенья (заважав Іглесіас), після чого стався удар у порожні – Кунде виніс м'яч з лінії воріт! На 55-й же Іско прийняв закидання від Абнера й опинився перед Пеньєю, не зумівши його переграти. Подальше добивання від Енріке голкіпер теж взяв.

Це була лишень прелюдія. На 56-й хвилині почалося порно: спочатку Іско залишився на самоті в штрафному, прийняв відскок після невдалого виходу Пеньї й ефектно пробив з відскоку – з рикошетом від газону. Точно під поперечку. 1:2!

А на 59-й Іско з Іглесіасом увірвались на лінію воротарського під подачу з правого флангу. Борха підправив на Аларкона, а той прокинув повз Пенью. 2:2! Іско забив Барселоні вперше у кар'єрі, а також оформив перший за 7 років дубль у Ла Лізі.

От тільки на цьому геройства Бетіса завершились. Деякий час гра була рівною, але в завершальній частині зустрічі каталонці притиснули господарів. Цьому сприяла поява Ферміна та Жоау Фелікса. Зрештою, на 83-й хвилині тиск вилився у заслужений гол – у контратаці Фелікс обігрався з Гюндоганом і Торресом, після чого пробив з лінії штрафного. 2:3!

У компенсований же час Ямал вивів Феррана віч-на-віч, чим добив Бетіс. 2:4! Барселона святкує перемогу й залишається у чемпіонських перегонах.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі