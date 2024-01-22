После поражения от Реала в финале Суперкубка Испании в раздевалке Барселоны царила угнетающая атмосфера. Она вызвала разговоры о возможном увольнении Хави – в прессе появились слухи о назначении Тьягу Мотты. Как информирует Diario Sport, окружение Хави восприняло эту информацию как неуважение.

Хет-трик Феррана Торреса в видеообзоре матча Бетис – Барселона – 2:4

Сообщается, что всё изменила победа над Бетисом со счётом 4:2 – как сам успех, так и то, каким образом команда его достигла. Барселона забила победный мяч на 90-й минуте. Согласно источнику, после финального свистка футболисты "блаугранас" праздновали эту победу, словно выиграли какой-то трофей.

Игроки обнимались, радостно били руками по стене и много кричали, чего прежде давно не случалось. "Некоторые хотели похоронить нас раньше времени", – приводит издание слова неназванного источника из раздевалки команды.

Барселона победила Бетис в тяжёлом матче с историческим дублем Иско – Ферран Торрес оформил хет-трик