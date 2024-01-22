Барселона перестріляла Бетіс у поєдинку 21-го туру Ла Ліги, а Ферран Торрес оформив хет-трик та віддав асист. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Бетіс – Барселона на "Футбол 24".

Барселона повела в рахунку на 21-й хвилині – Педрі викотив на порожні ворота Феррану Торресу. Перед перервою забив Лєвандовскі, але його м'яч скасували через офсайд.

Барселона перемогла Бетіс у важкому матчі з історичним дублем Іско – Ферран Торрес оформив хет-трик

На старті другого тайму Ферран оформив дубль, точно пробивши після рикошету від поперечки. Іско скоротив відставання потужним ударом під поперечку, а через 3 хвилини екс-зірка Реала зрівняв рахунок, перекинувши воротаря. Під кінець матчу Феліш вирвав перемогу для Барселони, забивши ударом шведою після пасу Торреса. А Ферран поставив крапку в зустрічі, перекинувши голкіпера.