Монзуль знову обслуговуватиме матч Динамо – суддівські призначення на 23-й тур УПЛ
УАФ оголосила імена арбітрів на найближчий тур чемпіонату України.
Арбітриня Катерина Монзуль другий тур поспіль працюватиме на матчі Динамо. Минулого разу вона була головною у поєдинку проти Шахтаря, а під час зустрічі киян з Інгульцем відповідатиме за VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Суддівські призначення на 23-й тур:
23 квітня
Маріуполь – Рух – Віталій Романов (Дніпро)
24 квітня
Колос – Ворскла – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький)
СК Дніпро-1 – Минай – Юрій Іванов (Донецька обл.), арбітр – VAR Андрій Коваленко (Полтава)
Львів – Десна – Євген Арановський (Київ)
25 квітня
Зоря – Олімпік – Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Олександрія – Шахтар – Сергій Бойко (Київська обл.), арбітр VAR – Денис Шурман (Київська обл.)
Динамо – Інгулець – Микола Балакін (Київська обл.), арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).
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