Арбітриня Катерина Монзуль другий тур поспіль працюватиме на матчі Динамо. Минулого разу вона була головною у поєдинку проти Шахтаря, а під час зустрічі киян з Інгульцем відповідатиме за VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Монзуль буде судити матчі Олімпіади – українка отримала призначення на другі Ігри поспіль

Суддівські призначення на 23-й тур:

23 квітня

Маріуполь – Рух – Віталій Романов (Дніпро)

24 квітня

Колос – Ворскла – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький)

СК Дніпро-1 – Минай – Юрій Іванов (Донецька обл.), арбітр – VAR Андрій Коваленко (Полтава)

Львів – Десна – Євген Арановський (Київ)

25 квітня

Зоря – Олімпік – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Олександрія – Шахтар – Сергій Бойко (Київська обл.), арбітр VAR – Денис Шурман (Київська обл.)

Динамо – Інгулець – Микола Балакін (Київська обл.), арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).

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