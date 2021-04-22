Арбитр Екатерина Монзуль второй тур подряд будет работать на матче Динамо. В прошлый раз она была главной в поединке против Шахтера, а во время встречи киевлян с Ингульцом будет отвечать за VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

Монзуль будет судить матчи Олимпиады – украинка получила назначение на вторые Игры подряд

Судейские назначения на 23-й тур:

23 апреля

Мариуполь – Рух – Виталий Романов (Днепр)

24 апреля

Колос – Ворскла – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

СК Днепр-1 – Минай – Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр – VAR Андрей Коваленко (Полтава)

Львов – Десна – Евгений Арановский (Киев)

25 апреля

Заря – Олимпик – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Александрия – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская обл.), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)

Динамо – Ингулец – Николай Балакин (Киевская обл.), арбітр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).

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