Монзуль снова будет обслуживать матч Динамо – судейские назначения на 23-й тур УПЛ
УАФ объявила имена арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
Арбитр Екатерина Монзуль второй тур подряд будет работать на матче Динамо. В прошлый раз она была главной в поединке против Шахтера, а во время встречи киевлян с Ингульцом будет отвечать за VAR, сообщает официальный сайт УАФ.
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Судейские назначения на 23-й тур:
23 апреля
Мариуполь – Рух – Виталий Романов (Днепр)
24 апреля
Колос – Ворскла – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
СК Днепр-1 – Минай – Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр – VAR Андрей Коваленко (Полтава)
Львов – Десна – Евгений Арановский (Киев)
25 апреля
Заря – Олимпик – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Александрия – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская обл.), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)
Динамо – Ингулец – Николай Балакин (Киевская обл.), арбітр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).
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