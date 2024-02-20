Катерина Монзуль була призначена головою Комітету арбітрів УАФ та вже внесла зміни у роботу суддівського корпусу.

Після призначення Катерини Монзуль на посаду голови Комітету арбітрів УАФ Виконком ухвалив ще кілька пропозицій щодо роботи суддів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Перш за все, йдеться про введення обов’язкового проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період.

Окрім цього зазначається, що при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. Голові комітету арбітрів та адміністрації УАФ доручено розробити процедуру дослідження із застосуванням поліграфа та процедури жеребкування.

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