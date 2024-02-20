Екатерина Монзуль была назначена председателем Комитета арбитров УАФ и уже внесла изменения в работу судейского корпуса.

После назначения Екатерины Монзуль на должность председателя Комитета арбитров УАФ Исполком принял еще несколько предложений по работе судей, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Прежде всего, речь идет о введении обязательного прохождения арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период.

Кроме этого отмечается, что при назначении арбитров на матчи будет использоваться система жеребьевки. Председателю комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.

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