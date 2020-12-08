Монзуль увійшла у топ-3 арбітрів-жінок світу за версією IFFHS
20:32 - Читать на русском
Катерина Монзуль добре себе зарекомендувала за підсумками 2020 року.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала французьку рефері Стефані Фраппар найкращою жінкою-арбітром за підсумками 2020 року, повідомляє офіційний сайт IFFHS.
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На другій сходинці розташувалась швейцарка Естер Штаублі, а замикає трійку найкращих представниця українського тренерського цеху Катерина Монзуль.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Монзуль працювала головним арбітром на матчі Ліги Європи Гент – Слован Ліберец (1:2).
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