Після перемоги Аталанти над Байєром у фіналі Ліги Європи (3:0) офіційний профіль УЄФА в Твіттері опублікував святкове зображення, що викликало суміш сміху і збентеження. У коментарі до публікації організація нахвалювала воротаря "богині" Хуана Муссо, який здійснив кілька хороших порятунків. Але була одна проблема – на опублікованому фото Муссо був відсутній.

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На помилку звернув увагу сам Муссо. Він прийшов у коментарі та написав: "Це не я, це Россі". І додав смайлик.

УЄФА усвідомив свою помилку й оперативно видалив зображення. Однак до того моменту цей інцидент уже став вірусним у соціальних мережах.

У сезоні 2023/24 Муссо програв конкуренцію за місце основного воротаря Марко Карнесеккі та продовжив свої виступи здебільшого лише в кубкових турнірах. Россі зіграв за "богиню" в цьому сезоні лише 6 хвилин у гостьовому матчі Ліги Європи з польським Ракувом.

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