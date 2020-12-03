У поєдинку Ліги Європи між Гентом та Слованом (1:2) трапилася неординарна подія. Капітан бельгійців Вадіс Оджіжа-Офо мав вийти у старті, але на розминці отримав травму. Зрозуміло, що замість нього випустили іншого гравця. Оджіджа-Офо сів не на лаві запасних, а на трибуні.

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У другому таймі тренер все ж вирішив випустити Оджіджу замість Кумса, але втрутилася Катерина Монзуль. Українка, для якої цей матч став дебютним у єврокубках, не дозволила хавбеку Гента вступити в гру. Тривалі перемовини не допомогли – заміну скасували і Кумс повернувся на поле. Схоже, Роман Яремчук виступав у ролі перекладача, адже саме форвард збірної України вів перемовини з Монзуль та пояснював Одіджі-Офо причину рішення арбітрині.

"Оджіджа-Офо спочатку сів на трибуну, бо на лаві запасних більше не було місця. Після багатьох телефонних дзвінків ми отримали дозвіл від УЄФА випустити Вадіса. Але рефері вирішила по-іншому. Я ніколи не бачив нічого подібного", – прокоментував інцидент наставник Гента Вім Де Декер.

Зауважимо, поєдинок між Гентом та Слованом став історичним. Вперше в історії Ліги Європи на матчі працювала повністю жіноча бригада арбітрів – асистентами Монзуль стали Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. До слова, Катерина Монзуль сумарно показала футболістам обох команд 9 жовтих карток.

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