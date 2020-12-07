"Дала червону Степанюку. Якщо у нашого гравця є жовта, постійно шукають, щоб другу знайти. І постійно – червона, червона.

Переможний гол Десни на останніх секундах у відеоогляді матчу проти Ворскли

Вирішальний штрафний незрозумілий, чесно кажучи. Не хочеться коментувати. Людина вибігала. Не було штрафного, що вони там піднімають? Останні хвилини. Фолу не було. Переглянули – фолу не було. Людина вибігає, взагалі не небезпечно, вона там махає, хвилину переграли", – сказав Максимов в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Десна лише на останніх секундах зустрічі змогла забити переможний гол, скориставшись штрафним ударом. Окрім того, на 84-й Ворскла залишилася у меншості після вилучення Руслана Степанюка, якому Монзуль показала другу жовту картку за удар по м'ячу вже після свистка.

Десна на останніх секундах вирвала перемогу над Ворсклою у скандальній битві за третє місце УПЛ