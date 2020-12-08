Монзуль вошла в топ-3 арбитров-женщин мира по версии IFFHS
20:32 - Читати українською
Екатерина Монзуль хорошо себя зарекомендовала по итогам 2020 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала французскую рефери Стефани Фраппар лучшей женщиной-арбитром по итогам 2020 года, сообщает официальный сайт IFFHS.
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На второй строчке расположилась швейцарка Эстер Штаубли, а замыкает тройку лучших представительница украинского тренерского цеха Екатерина Монзуль.
Напомним, недавно Екатерина Монзуль работала главным арбитром на матче Лиги Европы Гент – Слован Либерец (1:2).
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