Монзуль увійшла до трійки найкращих арбітринь у 2022 році за версією IFFHS
00:18 - Читать на русском
Українська суддя Катерина Монзуль отримала відзнаку за свою роботу.
Нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога.
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Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтоваара з 30 балами.
Зазначимо, що Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році, але з того часу саме Фраппар закріпилась в статусі найкращої жінки-судді. Зокрема, француженка стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого чемпіонату світу.
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