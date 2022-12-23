Нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога.

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Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтоваара з 30 балами.

Зазначимо, що Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році, але з того часу саме Фраппар закріпилась в статусі найкращої жінки-судді. Зокрема, француженка стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого чемпіонату світу.

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