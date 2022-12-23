Награду от IFFHS лучшей женщине-арбитру в 2022 году получила француженка Стефани Фраппар, набрав 135 баллов. Интересно, что для нее это уже четвертая подряд такая награда.

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Вторую строчку заняла наша соотечественница Екатерина Монзуль – в ее активе 45 очков. Третьей стала финка Лина Лехтоваара с 30-ю баллами.

Отметим, что Монзуль уже получила награду IFFHS в 2015 году, но с тех пор именно Фраппар закрепилась в статусе лучшей женщины-судьи.

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