Монзуль вошла в тройку лучших женщин-арбитров в 2022 году по версии IFFHS
00:18 - Читати українською
Украинская судья Екатерина Монзуль получила награду за свою работу.
Награду от IFFHS лучшей женщине-арбитру в 2022 году получила француженка Стефани Фраппар, набрав 135 баллов. Интересно, что для нее это уже четвертая подряд такая награда.
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Вторую строчку заняла наша соотечественница Екатерина Монзуль – в ее активе 45 очков. Третьей стала финка Лина Лехтоваара с 30-ю баллами.
Отметим, что Монзуль уже получила награду IFFHS в 2015 году, но с тех пор именно Фраппар закрепилась в статусе лучшей женщины-судьи.
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