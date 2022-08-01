Рахунок вдалося "розмочити" лише на 62-й хвилині. Волш виконала чудову передачу через півполя на Тун, яка парашутом красиво реалізувала нагоду. Німеччина відігралася зусиллями Магулл. Півзахисниця Баварії спочатку вліпила у хрестовину, але потім таки влучила у ворота з прострілу Васмут.

Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті

Справа дійшла до екстратаймів, де більше пощастило Англії. Хлоя Келлі найкраще зорієнтувалася у хаосі карного майданчика, зняла футболку і побігла запалювати з трибунами Вемблі. 2:1 – жіноча збірна Англії за суддівства нашої Катерини Монзуль вперше у своїй історії виграла міжнародний трофей.