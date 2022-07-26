Українська рефері знову працюватиме на поєдинку чемпіонату Європи.

Українська арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на матчі 1/2 фіналу Євро-2022 між збірними Англії та Швеції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Наша співвітчизниця виконуватиме роль четвертої судді. Головною рефері виступить швейцарка Естер Штаублі. Допомагатимуть їй на лініях співвітчизниця Сюзанна Кюнг та Сара Телек з Австрії. За VAR відповідатимуть німці Пол ван Букель та Денніс Гіглер.

Нагадаємо, поєдинок між англійками та шведками відбудеться сьогодні, 26 липня. Початок зустрічі о 22:00.

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